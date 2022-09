Le PSG s’est imposé contre Lyon ce dimanche soir (0-1) en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Dans un très bon match de foot, Marco Verratti a encore une fois réalisé une très belle performance dans le milieu de terrain Rouge & Bleu (noté 6,5 par la rédaction de CS). Mais le Petit Hibou, après un coup reçu, s’est tenu l’arrière de la cuisse avant de sortir du terrain. Concerné par la trêve internationale avec l’Italien, Verratti ne sait pas s’il pourra rejoindre sa sélection demain. En conférence de presse, Christophe Galtier a donné des nouvelles de son numéro 6. « Il est touché au mollet. C’est un coup assez fort sur le mollet. Je peux être inquiet, parce que quand il ne peut pas continuer, c’est qu’il est touché.«

Le coach parisien a ensuite fait un bilan de la première partie de saison du PSG. « Ce qui me plaît, c’est que les joueurs sont très pros et investis, de manière individuelle et collective. Ils ont une réelle envie de faire une grande saison, salue Galtier dans des propos relayés par le Parisien. Le système a des failles mais nous avons une très bonne relation technique. Il faut maintenir l’exigence sur le plan tactique et technique, ce qui nous a fait défaut à Haïfa (1-3), la semaine dernière en Ligue des champions. Il faut trouver la bonne formule pour être dangereux et encore meilleur sur le plan défensif. Après la trêve, pour encaisser la charge de travail, il faudra plus de rotations, des changements plus tôt dans le match, avec treize matchs qui nous attendent dans un calendrier très compact. »

Christophe Galtier qui a été également interrogé sur le fait que ce soir, le PSG a eu beaucoup la possession et réalisé moins de transitions rapides.

« Oui, on prépare les matches. Il était important de courir avec le ballon plutôt que sans. De priver Lyon de ballons également. Cela nous a permis de trouver des failles dans l’organisation lyonnaise. On a eu beaucoup de situations, mais sans mettre le deuxième but. Anthony Lopes a réalisé une grande partie également. On est restés sous pression en ne prenant pas le large. J’avais prévu plus de changements en seconde période, mais les faits de jeu m’en ont empêché. On a été moins mobiles en deuxième période. Mais les joueurs ont réalisé un grand match face à une équipe qui nous attendait dans la transition et le déséquilibre. Neymar nous a donné un équilibre nécessaire. Le PSG a fait un grand match ce soir. »