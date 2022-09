Neymar réalise un très bon début de saison. Une nouvelle fois passeur décisif ce soir contre Lyon (0-1) en clôture de la 8e journée de Ligue 1, le Brésilien a fêté de la meilleure manière son 100e match en Ligue 1. Lors de ses 100 rencontres en championnat de France, il est impliqué sur 121 buts (77 réalisations, 44 passes décisives). À l’issue de la rencontre contre les Lyonnais, l’ancien barcelonais n’a pas caché sa joie d’avoir atteint cette barre symbolique avec les Rouge & Bleu.

« Mon sentiment c’est beaucoup de joie d’avoir pu atteindre ce nombre de matches en ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux d’autant plus qu’on remporte ce match. Oui ça a été un très bon match ce soir, nous avons très bien joué. On a remporté ce match qu’on savait difficile, face à un adversaire coriace, félicite Neymar pour PSG TV. On a su bien se comporter, tant défensivement qu’offensivement et c’est ce qui nous a permis de l’emporter. C’était ça le plus important.«