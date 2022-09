Cette 8e journée de Ligue 1 était particulière pour le PSG, puisqu’elle mettait fin à un marathon de 7 matchs en 21 jours et un déplacement périlleux en Ligue des Champions face au Maccabi Haifa (1-3) !

Le PSG commence à merveille cette partie grâce à un but magnifique de Messi au terme d’une belle action collective avec Neymar (4e).

Le Brésilien poursuit son début de saison exceptionnel est en est à 11 buts et 8 passes décisives pour 11 matchs, tandis que la Pulga a inscrit son 6e but de la saison et 8 passes décisives en autant de rencontres. Le match devient fou et les occasions se multiplient des deux côtés ! Lopes est l’auteur de parades exceptionnelles devant Messi et Neymar, tandis que Mbappé multiplie les mauvais choix. Côté Lyonnais, on essaye aussi de faire la différence mais ces derniers font face à un bon bloc parisien. Le PSG tient sa victoire malgré un coup franc de Messi exceptionnel dans les ultimes secondes de la partie et un arrêt de Lopes qui l’est tout autant !

Score final, 1-0 ! Le PSG reste en tête de la Ligue 1 à la trêve internationale et possède désormais 2 points d’avance sur l’OM et 3 sur Lens. Rendez-vous le samedi 1e octobre et la confrontation face à l’OGC Nice au Parc des Princes (21h00).

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Ramos 5,5, Marquinhos 6, Danilo 6 – Hakimi 5, Verratti 6,5, Fabian Ruiz 4,5, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Mbappé 3, Neymar 6,5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5 – Danilo 7, Marquinhos (c) 6, Ramos 5 – Hakimi 5,5, Verratti 6,5, Fabian 6, Nuno Mendes 5,5 – Messi 6, Mbappé 4, Neymar 8

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Danilo 7, Marquinhos (c) 6, Ramos 5 – Hakimi 5,5, Verratti 6,5, Fabian 6, Nuno Mendes 5,5 – Messi 7, Mbappé 4, Neymar 8

Les notes d’Hugo Bouchara : Donnarumma 6- Danilo 7, Marquinhos (c) 7, Ramos 5,5 – Hakimi 5,5, Verratti 6, Fabian 5,5, Nuno Mendes 6- Messi 7, Mbappé 4, Neymar 7

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5,5 – Sergio Ramos 5,5, Marquinhos 6, Danilo 7 – Hakimi 5,5, Verratti 6,5, Fabian Ruiz 6, Nuno Mendes 5,5 – Messi 7, Mbappé 4, Neymar 7