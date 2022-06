Christophe Galtier devrait être le prochain entraîneur du PSG. Alors que son départ de Nice a été officialisé lundi, il n’a toujours pas été annoncé par le PSG, alors qu’un accord pour un contrat deux ans et une année en option a été trouvé depuis quelques jours. Le fait qu’aucun accord n’a été trouvé avec Mauricio Pochettino, encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Rouge & Bleu, peut expliquer cette non-officialisation. Hier, on expliquait que ce dossier pourrait être réglé ce week-end et que Christophe Galtier sera au Camp des Loges lors de la reprise prévue lundi.

Galtier a visité le Camp des Loges

Mais selon les informations de l’Equipe, l’ancien coach lillois était présent au centre d’entraînement du PSG ce jeudi. Il a visité son futur lieu de travail alors qu’il n’est toujours pas officiellement l’entraîneur du champion de France. Le quotidien sportif explique que sa nomination n’est plus qu’une question d’heures. Il devrait signer dans les prochaines heures son contrat de deux ans plus une année en option. L’Equipe qui confirme qu’il devrait être sur les terrains lundi lors de la reprise.