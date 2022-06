L’arrivée de Luis Campos au PSG a permis d’accélérer de nombreux dossiers mercato. Au rayon départ, le club de la capitale a vendu Marcin Bulka (OGC Nice) et Alphonse Areola (West Ham) tandis que Xavi Simons s’est engagé avec le PSV Eindhoven avec, à priori, une option de rachat de 4M€ en faveur des Rouge & Bleu activable à l’issue de la saison 2022-2023. Concernant les arrivées, de nombreux dossiers sont sur la bonne voie : Milan Skriniar (Inter Milan), Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Renato Sanches de nouveau sous les ordres de Galtier et Campos ?

Concernant la piste Renato Sanches (24 ans), le PSG est en pole position devant son principal concurrence : l’AC Milan. Selon les dernières informations du Parisien, le joueur du LOSC – sous contrat jusqu’en juin 2023 – donne sa priorité aux Rouge & Bleu et aurait refusé – via son agent Jorge Mendes – les avances du club lombard. Désormais, les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente. Et les discussions entre les différentes parties devraient s’accélérer dans les prochains jours. En effet, d’après Fabrizio Romano, Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, prochainement nommé entraîneur du PSG, considèreraient Renato Sanches comme la priorité du PSG pour renforcer le milieu de terrain. Le natif de Lisbonne avait déjà eu une expérience commune avec Campos et Galtier à Lille. Ainsi, un nouveau contact entre les deux formations aura lieu prochainement et les pourparlers avec le LOSC et le joueur progressent, assure le spécialiste du mercato. Selon certaines sources, l’international portugais de 24 ans pourrait signer un contrat de trois ans en cas d’arrivée chez les champions de France.

Temps de jeu 2021-2022 de Renato Sanches*

Ligue 1 : 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives

: 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (407 minutes)

: 5 matches disputés (407 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (155 minutes)

*Source : Transfermarkt