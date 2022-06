Le début de la saison 2022-2023 approche à grand pas. Alors que la reprise de l’entraînement est programmée pour le lundi 4 juillet, le PSG n’a toujours pas officialisé le départ de Mauricio Pochettino à son poste d’entraîneur et par la même occasion l’arrivée de Christophe Galtier. Mais ces différents dossiers devraient se décanter avant la reprise des Parisiens.

Galtier sera présent pour la reprise de l’entraînement

En effet, selon les informations de RMC Sport, le désormais ex-coach de l’OGC Nice reste patient et profite de ses derniers jours de repos dans sa résidence de Cassis. Mais le technicien de 55 ans commence aussi à réfléchir à son arrivée dans la capitale, qui devrait se faire en avion privé afin de rester discret. Toujours selon RMC, l’annonce de son officialisation au PSG pourrait intervenir en fin de semaine. Ainsi, Christophe Galtier et son staff seront bien présents le 4 juillet pour la reprise de l’entraînement des Parisiens au Camp des Loges. « Des agents immobiliers qui collaborent régulièrement avec le club ont été sensibilisés sans être véritablement activés sur une éventuelle recherche de bien pour le nouveau coach parisien », précise le média sportif. Dans un premier temps, le coach français devrait vivre à l’hôtel. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de l’arrivée de Christophe Galtier ainsi que le départ de Mauricio Pochettino.