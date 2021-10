Cinq parisiens titulaires avec leur sélection

Malgré la trêve internationale, les joueurs du PSG restent actifs et enchaînent les matches qui comptent. Entre rencontres décisives de Ligue des Nations et qualification pour le Mondial 2022 aux quatre coins du monde, pas de repos pour les Rouge & Bleu. Alors que l’Italie de Donnarumma et de Marco Verratti vont disputer la « petite finale » de la Nations League ce dimanche à 15h00 contre la Belgique, les Bleus de Mbappé et Kimpembe vont de leur côté essayer de remporter cette compétition pour la première fois de son histoire face à l’Espagne (20h45).

Ce samedi soir le Maroc rencontre la Guinée-Bisseau pour le deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Sans surprise pour cette confrontation, le latéral droit parisien Achraf Hakimi a été titularisé par Vahid Halilhodzic. La nouvelle recrue du PSG en est déjà à sa deuxième rencontre disputée lors de cette quinzaine.

Les compositions de Guinée Bissau 🇬🇼 – Maroc 🇲🇦



Vahid Halilhodzic aligne, comme prévu, le même onze que mercredi. pic.twitter.com/hlo9bweVt1 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 9, 2021

Dans le même temps, le Sénégal affronte la Namibie pour les mêmes enjeux. Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont aussi titulaires pour cette rencontre décisive dans la qualification pour la Coupe du Monde 2022.

Voici le 11 de départ des Lions pour ce match Sénégal 🇸🇳- 🇳🇦 Namibie. pic.twitter.com/yEUtN6D3tb October 9, 2021

À 21h15, le Portugal affronte le Qatar dans un match amical qui s’annonce passionnant et d’une grande utilité (légère ironie) et les deux parisiens Nuno Mendes et Danilo Pereira sont aussi titulaires. À noter que l’ancien joueur de Porto sera aligné en défense centrale, comme pouvait le faire Thomas Tuchel lorsqu’il était encore à la tête du Paris Saint-Germain.