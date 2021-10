L’actualité autour du PSG est rare en cette période de trêve internationale. Elle a été animée pendant quelques jours après les deux interviews accordées de Kylian Mbappé à L’Equipe et RMC Sport. Ce samedi soir, Leonardo – le directeur sportif des Rouge & Bleu – était invité à s’exprimer lors du Festival du sport, organisé par la Gazzetta dello Sport. L’avenir de Mbappé, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma…. Le Brésilien a évoqué plusieurs dossiers chauds de l’actualité parisienne. Extraits choisis.

Sa joie de travailler pour le PSG

Leonardo : « J’adore travailler pour le PSG. Beaucoup parlent des sommes dépensées, je veux préciser que le PSG n’investit pas plus que les autres clubs, et ils ont des dettes élevées. Tebas nous attaque ? Nous répondons à l’UEFA et à la Ligue 1, pas à La Liga.«

L’avenir de Mbappé

Leonardo : « Notre idée, c’est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n’a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG. Nous n’avons jamais planifié l’avenir du PSG sans Mbappé« , lance le directeur sportif parisien dans des propos retranscrits par Fabrizio Romano.

Il réclame des sanctions contre le Real dans le dossier Mbappé

Leonardo : « Madrid dément mais je pense que le Real travaille depuis longtemps pour faire signer Mbappé. Ils parlent de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n’est pas un joueur normal, c’est l’un des meilleurs du monde. L’entraîneur, la direction, les joueurs du Real… ils parlent de Mbappé et je pense que c’est leur stratégie. Ce n’est pas respectueux.«

Messi

Leonardo : « Messi était sûr de rester au Barça. Nous avons ouvert les discussions une fois qu’ils ont annoncé qu’il partirait. C’était génial parce que c’était une surprise pour tout le monde. Messi avec Mbappé et Neymar c’est énorme. J’adore ça.«

Les recrues estivales du PSG

Leonardo : « Toutes nos recrues ont été des joueurs libres. Le seul pour lequel nous avons payé est Achraf Hakimi car il était le seul que nous voulions en latéral droit. Et il y a Nuno Mendes, un fabuleux talent ! »

Donnarumma

Leonardo : « Nous n’avons jamais contacté Donnarumma avant juin. Nous avons entamé des pourparlers pour le recruter une fois qu’il était officiellement libre, après l’annonce de Paolo Maldini.«

