Kimpembe : “Marquer ne va pas être un problème pour Mbappé”

Malgré des bonnes prestations, Kylian Mbappé n’a pas encore marqué à l’Euro. Le numéro 7 parisien est le seul du trio d’attaque dans ce cas. Mais pour son coéquipier au PSG – Presnel Kimpembe – il ne faut pas s’inquiéter pour lui, Mbappé va réussir à trouver le chemin des filets rapidement.

“La compétition n’est pas encore finie. Marquer cela ne va pas être un problème pour lui. Après il est au service du collectif pour l’équipe. Donc je pense que c’est quelque chose qui ne va pas tarder. Pendant les trois matchs il s’est créé beaucoup d’occasions, défend Presko en conférence de presse. Il ne les a pas mises au fond mais il a participé aux actions offensives de l’équipe et surtout il a réussi à se créer des occasions. C’est le plus important pour l’équipe. Avant tout cela reste la victoire et les points qui sont le plus importants.“

Le défenseur central qui a aussi évoqué la possibilité de jouer arrière gauche contre la Suisse, avec l’absence de Lucas et Digne et l’incertitude autour de Lucas Hernandez. “Vous avez répondu à ma place (rires). Les joueurs ne sont pas forfaits, jusqu’à nouvel ordre en tout cas. Si le coach en a besoin, je serai à disposition de l’équipe.“

Presnel Kimpembe qui a conclu sur un point qu’il doit améliorer, sa concentration. “C’est mon point d’amélioration. C’est un point que j’ai dû travailler car cela a été compliqué dans le passé. Ce sont des choses à développer. Il faut en passer par là.“