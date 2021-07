Cissé : “Je les mettrais en concurrence Navas et Donnarumma”

Au moment de l’officialisation du recrutement de Gigio Donnarumma (22 ans), le PSG comptera neuf gardiens de but sous contrat. Surtout, avec Keylor Navas (34 ans) le club aura deux cracks mondiaux. Si l’international italien n’est pas prêté – la tendance – alors la situation sera délicate à gérer. Pour Djibril Cissé, ancien attaquant devenu consultant de la chaîne L’Equipe, il faut autant que possible créer une concurrence entre les deux gardiens stars.

“Que le meilleur joue ! Pour le bien de l’équipe, pour gagner des titres et enfin soulever la Ligue des champions je pense que le meilleur doit jouer. Après il y a une question d’expérience. Celle de Navas est plus grande que celle de Donnarumma. Mais, moi je les mettrais en concurrence. Après, on sait que ce n’est pas complètement possible, qu’il y aura un numéro 1 et un numéro 2 dès le début de saison parce qu’au poste de gardien de but le mental joue beaucoup. Il faut que le titulaire soit clair dans sa tête et ne se dise pas qu’à la moindre faute sa tête est mise à prix. Je mettrais en place une concurrence saine même s’il faut tirer un numéro un.”