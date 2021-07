Au moment de l’officialisation du recrutement de Gigio Donnarumma (22 ans), le PSG comptera neuf gardiens de but sous contrat. Surtout, avec Keylor Navas (34 ans) le club aura deux cracks mondiaux. Si l’international italien n’est pas prêté – la tendance – alors la situation sera délicate. Pour le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago le PSG peut bricoler un accord pour la saison 2021/2022 avec Keylor Navas n°1 en Ligue des champions et Gigio Donnarumma titulaire en Ligue 1.

“Tout ceci est absurde, mais c’est une réalité, on devrait se retrouver au PSG avec ces deux gardiens là. Pour éviter d’aller dans l’absurdité la plus totale, quand on recrute un gardien de but de 22 ans, qui a déjà une expérience assez forte du très haut niveau, qui brille lors du championnat d’Europe avec l’Italie – c’est important parce que cela va peser auprès de ses futurs coéquipiers – on le fait jouer ! Ils ont fait un choix d’avenir. Donc ils doivent le faire jouer. Mais quoi qu’il arrive c’est une épine dans le pied. Ca se passe rarement bien dans ce genre de situation. Navas a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid en ne jouant que la C1 et pas la Liga. Il y a quelques exceptions. Mais ça ce passe mal presque toujours. C’est absurde ! Allez, ça peut possiblement fonctionner une saison en donnant la Ligue des champions à Navas et le reste à Donnarumma. Mais c’est une alternative pour une seule saison”, a commenté le journaliste sur la chaîne TV de L’Equipe.