Le PSG a marqué les esprits en Europe avec les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en plus de Gigio Donnarumma (pas encore officiel). Pas de quoi impressionner toutefois Oliver Kahn (52 ans), nouveau président du Bayern Munich, même si les investissements parisiens font envie aux supporters bavarois. En conférence de presse, le dirigeant allemand a tenu à rassurer les fans sur la qualité de l’effectif du FC Bayern, et il a rappelé la “gagne” qui porte saison après saison le champion d’Allemagne en titre. En gros, pour Oliver Kahn, l’argent ne fait pas tout et certaines choses n’ont pas de prix.

“C’est tout à fait possible (de remporter la Ligue des champions) avec l’équipe actuelle. Peut-être y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à la concurrence. Mais malgré le désavantage de jouer en Bundesliga, le Bayern parvient toujours à avoir autant de succès. On a réussi dans le passé sans gagner autant d’argent grâce aux droits TV. Notre club parvient à compenser cela avec sa culture de la gagne incroyablement forte. Cette faculté ne peut pas être facilement copiée. Au PSG des sommes énormes sont certes investies. Mais il ne leur a pas encore été possible de gagner la Ligue des champions. C’est pourquoi je n’ai pas de crainte, on peut réussir sur la base de la stabilité économique.”