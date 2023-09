Cet été, le PSG a recruté Manuel Ugarte pour 60 millions d’euros. Un prix qui a surpris pas mal de suiveurs du football. Mais le milieu de terrain a très rapidement justifié ce prix. Edouard Cissé s’est dit impressionné par le début de saison de l’ancien du Sporting.

Le PSG s’est montré très actif sur le mercato estival en recrutant pas moins de 12 joueurs et en se séparant de tous ses indésirables. Dans les achats, Manuel Ugarte a suscité des réactions sur le prix de son transfert, 60 millions d’euros. Certains estimaient que le joueur, qui était sorti d’une très belle saison sous le maillot du Sporting, n’avait pas encore prouvé au haut nouveau et que cette somme était un peu élevée. Mais dès ses premières minutes sur le terrain, il a mis tout le monde d’accord. Lorsqu’il n’est pas là, cela se ressent tout de suite. Edouard Cissé a salué le début de saison de l’international uruguayen, mais il veut attendre de voir dans la durée.

« Ugarte, un bon joueur et un joueur qu’il fallait à Paris«

« C’est un bon joueur, agressif, donc il apporte quelque chose que le Paris Saint-Germain n’avait pas ces dernières saisons. Il y a plusieurs années, c’est ce que devaient amener Krychowiak et Stambouli, deux joueurs pas très hype. Et à l’époque, le PSG dominait donc ce n’étaient pas des profils qui brillaient. Mais quelques années ont passé et on se rend compte que c’est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Sur les premiers matches, on se rend compte que c’est un plus, mais il y a un bémol : Ugarte doit être un joueur important de l’équipe, mais ça ne peut pas être ton crack parce que si ton crack, c’est un milieu défensif, c’est que le PSG ne va pas bien, qu’il est en rodage. Donc Manuel Ugarte fait son taf, il le fait très bien et il apporte quelque chose qui manquait au milieu parisien, mais le PSG n’a disputé que cinq matchs de championnat, tempère Edouard Cissé pour le site de la Ligue 1. Ugarte laisse entrevoir de belles choses. C’est un bon joueur et un joueur qu’il fallait à Paris. Maintenant, à lui de terminer, de s’adapter parce que le public parisien est exigeant, mais pour l’instant, je dis oui !«

« Verratti a toujours mouillé le maillot et il n’a jamais trahi le jeu »

L’ancien parisien, actuellement consultant pour Prime Video, est aussi revenu sur le départ du PSG de Marco Verratti. Pour lui, il ne se fait aucun doute que l’Italien (30 ans) a marqué l’histoire des Rouge & Bleu.

« Le PSG sait déjà comment jouer sans lui parce qu’il a raté pas mal de matchs (sourire). Marco était un grand professionnel, pas dans l’hygiène de vie mais dans l’attitude, car quel que soit l’adversaire, il a rarement été mauvais. Il a toujours mouillé le maillot et il n’a jamais trahi le jeu. Après, son hygiène de vie a fait qu’il a manqué des matchs importants, des matches que le PSG a réussi à gagner. Néanmoins, quand il ne jouait pas, le Paris Saint-Germain a quand même gagné des matches. Marco est un grand joueur, qui a marqué l’histoire du PSG, c’est sûr, mais après, c’est le quotidien du football, tu as beau être dans un club depuis 10 ou 15 ans, il y a un moment où on passe à autre chose. Mais Marco Verratti a fait plus de 400 matches ici, il a remporté plein de titres, donc ça restera. Et s’il laisse un vide, ce sera aux autres joueurs de le combler.«