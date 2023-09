La famille royale d’Angleterre est en France pour trois jours. Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi va présenter les initiatives de la Fondation PSG au roi Charles III et à la reine Camilla.

La Fondation PSG a été fondée en 2000, dans le but de venir en aide aux enfants défavorisés ou malades, les jeunes et les communautés en difficulté. Le club de la capitale aide sa fondation en lui permettant de développer des activités pour un grand nombre de jeunes à travers une dotation financière et en nature. Les joueurs n’hésitent jamais à participer aux actions de la Fondation, comme rendre visite aux enfants malades à l’hôpital, où lorsqu’un évènement est organisé au Parc des Princes. Ces derniers se montrent aussi généreux lors du diner du gala de la Fondation, qui permet de récolter des fonds pour développer encore plus la Fondation.

Présent ce jeudi à Saint-Denis

Depuis hier, la famille royale d’Angleterre, avec le Roi Charles III et la reine Camilla, est présente en France. Sur son compte twitter, la Fondation du PSG a fait savoir que Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge & Bleu, sera présent ce jeudi à Saint-Denis, où doit se rendre la Famille Royale, afin de présenter les initiatives de la Fondation du PSG au Roi et à la Reine. Une belle initiative pour faire grandir un peu plus la fondation.