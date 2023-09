Recruté 50 millions d’euros cet été par le PSG, Ousmane Dembélé déçoit depuis son arrivée, surtout au niveau de la finition. Julien Stéphan, son ancien entraîneur en équipe de jeunes à Rennes, a analysé son début de saison.

Ousmane Dembélé a été l’une des recrues phares du PSG lors du mercato estival. L’international français est un titulaire indiscutable depuis le début de la saison. S’il arrive à faire des différences avec ses dribbles et sa percussion, il pèche dans le dernier geste. En cinq rencontres sous le maillot Rouge & Bleu, il n’a cadré qu’une seule fois, contre Dortmund mardi. Il a déjà vendangé une occasion contre Toulouse, en gliçant après avoir dribblé toute la défense ou contre Nice, lorsque seul face à Marcin Bulka, il a envoyé sa frappe à cinq mètres de la cage. Julien Stéphan, qui l’a connu au sein des équipes de jeunes à Rennes estime qu’il y a plus de positif que de négatif sur le début de saison d’Ousmane Dembélé avec le PSG.

« Là, où il doit s’améliorer, c’est sur son efficacité dans la surface de réparation »

« Dans les connexions et le respect des consignes, je trouve qu’il s’est vite adapté. Il est très intéressant sur l’aspect du déséquilibre et des dribbles. Là, où il doit s’améliorer, c’est sur son efficacité dans la surface de réparation, mais ce n’est pas nouveau. Ousmane a du boulot à faire dans la finition, lance Stéphan dans une interview accordée au Parisien. Ça passe par la répétition des gestes, les mises en situation, le fait de mieux garder son calme, sa lucidité et son sang-froid. C’est un joueur rare qui génère tellement de danger chez l’adversaire. Il ouvre tellement d’espaces pour les autres et peut vous décanter une situation sur un geste. On doit être exigeant, mais il ne faut pas non plus oublier tout le positif qu’il apporte à l’équipe. »

« Il y a beaucoup plus de positif que de négatif à mon sens »

L’ancien coach de Strasbourg estime aussi que le numéro 10 du PSG a eu un rôle dans le bon début de saison d’Achraf Hakimi. « Je suis convaincu que les caractéristiques d’Ousmane, la focalisation qu’il génère chez l’adversaire, et sa discipline pour rester très au large libèrent complètement Hakimi. Si on parle de ce qu’il fait de bien depuis plusieurs matches, on ne peut pas le dissocier du bon travail qu’il abat. Il le libère sur les courses intérieures. » Julien Stéphan explique également comprendre l’agacement des supporters sur sa finition mais… »Je le comprends, mais ce serait dommage de le résumer à cela. Ousmane Dembélé, c’est beaucoup d’autres choses, il y a beaucoup plus de positif que de négatif à mon sens.«