Clermont / PSG : les compositions probables selon la presse

Cet après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Clermont dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait apporter quelques changements.

Avant de se déplacer à Newcastle mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG doit affronter Clermont ce samedi après-midi dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Après son large succès contre Marseille (4-0), le club de la capitale voudra poursuivre sur sa lancée afin de prendre provisoirement la tête du championnat. Pour cette rencontre contre le dernier, Luis Enrique devrait faire quelques changements pour faire souffler certains joueurs qui ont joué l’ensemble des rencontres depuis le début de la saison. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. En défense, un seul changement devrait être apporté selon Le Parisien, Danilo Pereira prendrait la place de Milan Skriniar et accompagnerait Marquinhos en défense centrale. Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occuperaient les couloirs. Pour l’Equipe, l’international marocain devrait souffler et laisser sa place à Nordi Mukiele.

Warren Zaïre-Emery remplaçant

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, qui a joué toutes les rencontres depuis le début de la saison, devrait débuter sur le banc. Il serait remplacé par Fabian Ruiz. Le numéro 8 du PSG accompagnerait Manuel Ugarte et Vitinha, qui retrouverait donc sa place après avoir passé le Classico sur le banc. En attaque, Ousmane Dembélé devrait poursuivre sur le côté droit. Les deux quotidiens s’accordent sur le fait que Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé contre Marseille, devrait débuter en pointe. Pour le poste d’ailier gauche, l’Equipe titularise Kylian Mbappé, qui s’est remis de sa blessure à la cheville contractée contre l’OM. Pour Le Parisien, Bradley Barcola pourrait débuter à la place du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

selon l’Equipe : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (ou Skriniar), Hernandez – Ruiz (ou Warren Zaïre-Emery), Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Barcola (ou Mbappé)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (ou Skriniar), Hernandez – Ruiz (ou Warren Zaïre-Emery), Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Barcola (ou Mbappé) Le XI probable de Clermont : Diaw – Caufriez, Peilmard, Saidou – Allevinah, Magni, Gonalons (c), Gastien, Konaté – Cham, Nicholson

