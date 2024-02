Le PSG a fait peau neuve depuis l’été dernier. Lors des dernières années, on parlait du PSG comme l’un des favoris à la Ligue des Champions. En revanche, cette saison, le statut du club de la capitale a changé. Clive Allen, ancien international anglais, estime que les Rouge & Bleu ont des lacunes et qu’il faut encore du temps.

« Les Parisiens manquent de continuité dans leurs matches »

« En Angleterre, on ne considère pas le PSG comme l’un des favoris de la Ligue des champions. Parce que cette équipe semble très jeune et ne bénéficie pas du vécu commun nécessaire pour viser la victoire dans cette compétition. À titre personnel, j’ajouterais que les Parisiens manquent de continuité dans leurs matches : ils peuvent démontrer une détermination et une cohérence fantastiques, avant de brutalement laisser retomber le niveau de jeu. Comme s’ils étaient persuadés de ne pas avoir besoin d’être à 100 % pour s’imposer. Un tel raisonnement peut se vérifier en L1, mais jamais en C1.

Ensuite, se pose la question de l’impact du transfert potentiel de (Kylian) Mbappé. Je ne pense pas que le feuilleton médiatique sur ce sujet perturbera le club, qui est habitué à gérer ça. Et, je ne suis pas certain non plus, d’ailleurs, qu’à long terme le départ de ce joueur, aussi talentueux soit-il, pénalise le PSG. La réflexion de la direction parisienne ne doit pas se concentrer sur la situation d’un seul joueur, mais plutôt considérer l’intérêt de l’équipe dans sa globalité »

