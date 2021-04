Coman : “On ne doit pas prendre trois buts à la maison”

Le Bayern Munich s’est incliné sur sa pelouse contre le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), une première contre un club français dans un match à élimination directe depuis 53 ans ! À l’issue de la rencontre, Kingsley Coman a félicité le réalisme des Rouge & Bleu avant de regretter les occasions manquées de son équipe.

“Paris a été très efficace, on a manqué des occasions. On a fait une bonne performance mais il faut essayer de faire le moins d’erreurs possibles à ce niveau. On reste confiant, on sait qu’on peut le faire. Ce match montre qu’on a les capacités. Si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera, se rassure Coman au micro de RMC Sport 1. On ne doit pas prendre trois buts à la maison. On va tout donner au retour. Mbappé ? C’est le haut niveau, il a été super efficace aujourd’hui. On aura toute la motivation nécessaire, on va tout donner pour gagner chez eux. Ça fait vraiment mal de perdre aujourd’hui à la maison mais on va se relever pour le match retour.“