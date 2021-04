Flick : “Le PSG a joué de manière très efficace”

Ce soir, le Bayern s’est incliné en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre un PSG très efficace (2-3). Hansi Flick, l’entraîneur bavarois, a regretté l’inefficacité de son équipe (31 tirs, 14 cadrés) qui aurait dû marquer plus de buts.

“C’est une défaite malheureuse. Paris a joué de manière très efficace mais nous avons dominé le match. Je dois faire un compliment à mon équipe en ce qui concerne la mentalité, le style de jeu. Malgré tout, nous n’étions pas assez concentrés devant le but, regrette Flick en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. J’ai dit à l’équipe qu’il y a encore un match à jouer et on va tout donner pour retourner ce résultat en notre faveur. Cela ne change pas notre mentalité. Quand on encaisse des buts comme aujourd’hui, c’est qu’on a fait des erreurs. On aimerait bien les éviter. Les trois buts auraient pu être évités. Mais on regarde vers l’avant, on ne peut pas changer le résultat d’aujourd’hui. J’espère qu’on pourra le faire mardi prochain. Nos chances de qualification ? C’est toujours difficile à dire. On va tout donner. Nous savons que Paris est une équipe très forte mais on peut leur faire mal aussi et on veut essayer d’en profiter mardi en essayant d’avoir plus d’efficacité.”