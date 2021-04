Pavard : “Le PSG a été très réaliste, bravo à eux”

Le Bayern Munich s’est incliné sur sa pelouse contre le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3) même s’il a dominé le match. Benjamin Pavard a avoué que son équipe était frustrée avant de se pencher sur le match retour au Parc des Princes. “On est frustrés, on méritait de gagner ce match, on avait la possession et plus de tirs. Bravo à Paris. Il y a un match retour, on va tout faire pour se qualifier, assure le défenseur au micro de RMC Sport 1. Paris a été très réaliste, on a manqué de réalisme. Mbappé ? Félicitations à lui, il a encore démontré que c’est un grand joueur. Il faut se focaliser sur nous. On va à Paris pour se qualifier. On est focus sur nous, pas sur Paris. On retient ceux qui se qualifient à la fin. On est focus sur nous, pas sur eux. On méritait de gagner quand on voit le match d’aujourd’hui. Je suis sûr qu’on peut se qualifier là-bas.“