Warren Zaïre-Emery devrait être convoqué pour la première fois par Didier Deschamps cet après-midi. Une chose qui réjouit Kingsley Coman, titi du PSG comme WZE.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au PSG, Warren Zaïre-Emery (17 ans) réalise de très belles performances sur le terrain. Présent dans les duels, performant dans sa maîtrise du ballon et percutant au moment de faire des différences, il a également déjà marqué deux buts et délivré cinq passes décisives en quatorze matches toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné par Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs. Ce dernier lui a même confié le brassard de capitaine. WZE a aussi tapé dans l’œil de Didier Deschamps.

« C’est un super joueur, un titi parisien »

Après deux rassemblements chez les Bleuets, le titi du PSG devrait faire le grand saut et rejoindre l’équipe de France A. Plusieurs médias assurent que Didier Deschamps va prononcer son nom au moment de dévoiler sa liste de 23 pour les matches contre Gibraltar et la Grèce dans le cadre des Éliminatoires à l‘Euro 2024. Un choix qui ne surprendra personne. Kingsley Coman, qui devrait aussi être appelé par le sélectionneur des Bleus, se réjouit de voir le jeune milieu de terrain possiblement rejoindre les A. « Une bonne chose de le voir arriver en Bleu ? Oui, bien sûr. C’est un super joueur, un titi parisien. Ça ferait extrêmement plaisir de le voir en équipe de France A« , lance l’actuel joueur du Bayern Munich pour Canal Plus.