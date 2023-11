Ses ambitions, sa relation avec le terrain… Warren Zaïre-Emery se confie

Le seul moment où ce joueur a attendu c’est lorsqu’il avait 4 ans. Trop jeune pour obtenir sa licence, il a dû patienter une année pour l’obtenir. Depuis, il est surclassé partout, tout le temps. À 15 ans il jouait pour les… U19. Désormais titulaire dans l’équipe de Luis Enrique, le milieu de terrain fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines.

Avec 1 but et 5 passes décisives cette saison, il a de grandes chances d’être convoqué par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement des Bleus. Vivre tout ça à 17 ans, ce n’est pas commun. Ses ambitions, sa relation avec le terrain, ses coéquipiers, Warren Zaïre-Emery se confie à Tuttosport.

Ses objectifs

« Mes objectifs ? Tout d’abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga, le plus jeune débutant avec les Bleus (17 ans, 9 mois et 29 jours). Dans quelques jours j’aurai 17 ans et 8 mois. Bien sûr, je vise aussi la Ligue des Champions, l’Euro et bien sûr le trophée Golden Boy. Sans oublier la Ligue 1 dont nous sommes tenants du titre »

Son comportement sur le terrain

« Quand je suis sur le terrain, je ne regarde personne. Je pense seulement à aller à chasser le ballon, à le récupérer, faire repartir l’action et si possible fournir le plus de passes décisives à mes coéquipiers »

À voir aussi : Revue de presse PSG : Lionel Messi, Sandy Baltimore…

La Ligue des Champions

« Des stars sont parties du PSG ? En retour, d’autres grands joueurs sont arrivés. Je dirais que nous sommes plus solidaires maintenant, plus compacts, plus collectifs. La Ligue des champions ? Tout le monde veut la gagner, mais nous savons très bien qu’à l’arrivée une seule équipe la remporte. L’an dernier Manchester City y est arrivé pour la première fois après des années. Essayons de faire de même ! »

Une idole de jeunesse ?

« Je n’ai pas d’idole. Je le dis sincèrement. J’ai toujours préféré descendre dans la rue et jouer avec des amis d’enfance à Montreuil plutôt que de regarder les matchs. Maintenant, je les regarde, mais en tant qu’amoureux du foot. Sans avoir d’idole »