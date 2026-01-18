Comment le PSG accélère sa réflexion autour du projet NBA Europe ?

Depuis plusieurs mois, la NBA pense à créer un championnat en Europe. Le PSG est intéressé par une potentielle franchise. Il doit rapidement se positionner pour s’engager, ou non, dans cette aventure.

Outre son équipe fanion, le PSG possède une équipe féminine, une de handball et une de judo. Dans les prochains mois, voire années, il pourrait également avoir une équipe de basketball afin d’intégrer la future NBA Europe. Le Parisien explique que cette semaine, plusieurs réunions ont eu lieu à Londres pour présenter les perspectives de développement de ce futur championnat. « Propriétaire du PSG, Qatar Sports Investments (QSI) reste extrêmement motivé par ce projet. Nasser al-Khelaïfi (président de QSI) a noué des liens étroits avec les représentants américains et les négociations avancent dans un climat de totale confiance », explique le quotidien francilien. Mais sa décision n’est pas encore actée. Comme tous les grands clubs européens (le Real Madrid, Manchester City, Milan), le PSG a sorti sa calculatrice et souhaite que la NBA prenne en compte tout ce que le champion d’Europe de football peut lui apporter en termes commerciaux, à commencer par sa notoriété et sa fan-base. QSI attend également des Américains que le droit d’entrée, variable selon les participants, soit évalué avec précision, assure Le Parisien.

Il faudra s’approprier les droits sportifs d’un autre club

La réflexion se poursuit. Si la décision de s’engager est validée, il faudra trouver le bon chemin pour bâtir une équipe compétitive en un minimum de temps. Et le challenge sera particulièrement sinueux. Car le PSG aura des obligations à respecter. Il faudra d’abord s’approprier les droits sportifs d’un autre club pour exister, avance le quotidien francilien. « Le rachat des droits ne peut plus se faire désormais que dans le périmètre géographique du club acheteur, rapporte Philippe Ausseur, le président de la Ligue nationale. Celui qui vend doit aussi impérativement évoluer en Betclic Élite en Élite 2. Pas en dessous. » Voilà qui resserre la liste des candidats potentiels. « Il n’y en a que trois possibles : Nanterre, le Paris Basketball et les Levallois Metropolitans », reprend Philippe Ausseur. Ces derniers évoluent en Nationale 1 (la 3e division) mais, leaders, ils sont bien partis pour monter en Élite 2 (2e division) en fin de saison. Le souci du niveau serait réglé. Le club est détenu par la société américaine EuroStep Ventures (ESV). Son cofondateur, Sam Katzin-Simon, ne confirme pas le moindre contact avec QSI mais nous fait part, entre les lignes, d’un intérêt pour la NBA Europe, indique Le Parisien. Parmi les trois candidats potentiels, Nanterre semble hors concours. Reste le Paris Basketball. Le club champion de France possède l’équipe, les structures et le savoir-faire.

A lire aussi : Kevin Durant sur les parquets NBA aux couleurs du PSG !

Une franchise implantée à l’Accor Arena ?

Pour la franchise NBA parisienne, la solution sera l’Accor Arena, une salle que les Américains connaissent et apprécient. Les deux propriétaires américains du Paris Basketball, David Kahn et Éric Schwartz, ont investi à titre personnel beaucoup d’argent (19 millions d’euros de budget cette saison). On parle de 7 à 10 millions d’euros par saison. Vendre au PSG serait sans doute une façon de retomber sur leurs pieds, à condition de ne pas être trop gourmands. Pour l’heure, aucun contact formel n’a été établi entre le PSG et les autres clubs. Mais tout va s’accélérer. Les candidats à la NBA Europe devront déposer leur dossier au mois de mai, conclut Le Parisien.



