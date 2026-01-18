Adam Silver souhaite que Paris et le PSG fassent partie de la NBA Europe

La NBA souhaite lancer un championnat en Europe en 2027. Adam Silver, le patron de la ligue américaine de basket, veut que Paris et le PSG en fassent partie.

Meilleur championnat de basketball du monde, la NBA compte créer un championnat en Europe avec 16 équipes à partir de 2027. Elle souhaiterait que plusieurs clubs historiques du football européen intègrent ce championnat. Le nom du PSG a été avancé, même si ce dernier n’a plus d’équipe de basket. Adam Silver, le patron de la ligue américaine de basket, a évoqué la possibilité de voir une franchise de la NBA Europe à Paris.

A lire aussi : PSG : La NBA et QSI en pourparlers pour la création d’une franchise

« Oui, c’est un club avec lequel nous discutons »

« Paris est un marché dans lequel nous voulons absolument être. Ils jouent au plus haut niveau de compétition en football et ils ont le savoir-faire pour opérer un club de basket au plus haut niveau, si cela les intéresse. Oui, c’est un club avec lequel nous discutons, assure Adam Silver face à une dizaine de médias européens, dont Le Parisien, en marge des réunions au sujet de la NBA Europe à Londres. Ils jouent au plus haut niveau de compétition en football et ils ont le savoir-faire pour opérer un club de basket au plus haut niveau, si cela les intéresse. Oui, c’est un club avec lequel nous discutons. L’une des choses très intrigante et donc passionnante à propos du PSG est leur capacité à construire une marque, une culture, une communauté, comme ils l’ont réussi dans le football. Il ne fait aucun doute que le PSG apporte un niveau d’expertise en termes de marketing, de promotion, de construction d’une marque mondiale qui est très intéressant. Ils ont aussi une incroyable fan base qui, j’en suis certain, s’intéresse en parallèle au basket-ball. »