A l’aube du mercato estival 2023, le PSG fait face à différents dossiers dans le sens des départs, mais aussi, évidemment, des arrivées. L’un d’entre eux est celui de Xavi Simons. S’il a été cédé au PSV Eindhoven l’été dernier, le Néerlandais est tout de même l’objet de l’intérêt de son club formateur pour un retour.

A la surprise générale, Xavi Simons a rejoint le PSV Eindhoven l’été dernier dans le cadre d’un transfert. Si l’option d’un prêt était attendue par tous, le Paris Saint-Germain est parvenu à intégrer une clause de rachat, lui permettant d’être prioritaire dans le dossier contre la somme de 12 millions d’euros. Cependant, comme sortie dans la presse ces derniers mois, c’est au joueur que reviendra le dernier mot. De son côté, le club d’Eredivise espère garder Xavi Simons dans ses rangs, pour au moins une saison supplémentaire selon le journaliste néerlandais Rik Elfrink. Pour cela, le PSV Eindhoven souhaite mettre toutes les chances de son côtés, et ainsi écarter le Paris Saint-Germain du dossier Xavi Simons. C’est en ce sens que l’actuel second du championnat hollandais a pour but de faire supprimer la « clause PSG » du contrat de son milieu de terrain de 20 ans. Notre confrères néerlandais parle de discussions qui se sont bien déroulées, sans pour autant qu’un accord soit trouvé.

A lire aussi : Mercato : Changement d’agent pour Xavi Simons

Pour rappel, Xavi Simons a très récemment changé d’agent. En effet, l’international hollandais a quitté Rafael Pimenta, de l’écurie du défunt Mino Raiola, afin de confier ses intérêt à l’agence Doubled, et l’agent Darren Dein. Une opération qui pourrait laisser présager un potentiel mouvement dans les prochains mois. En direction du PSG ou ailleurs, Xavi Simons ne devrait pas s’éterniser du côté d’Eindhoven. A noter que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec son club actuel, et est estimé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.