Le PSG devrait, selon toutes vraisemblances, se séparer de Christophe Galtier une fois la saison conclue. Et l’un des noms qui revient avec le plus d’insistance pour le suppléer n’est autre que celui de José Mourinho.

Après une saison une énième fois décevante, le PSG devrait opérer quelques changements durant l’intersaison. Une rengaine que tous les supporters rouge et bleu connaissent parfaitement désormais. Dans cette optique, c’est Christophe Galtier qui pourrait être le premier à prendre la porte. Reste à lui dénicher le successeur idoine afin de relancer la machine parisienne, ce qui ne sera pas une mince affaire. Plusieurs sources nous expliquaient d’ailleurs que si cette quête venait à se montrer infructueuse, le but étant de trouver l’homme de la situation, le natif de Marseille partirait pour une seconde saison en terre parisienne.

🚨 José Mourinho n’est pas insensible à l’intérêt du PSG qui est très réel !

Confirmation qu’il y a eu des contacts avec Luis Campos 🗣️🇵🇹



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/7f45WMX9L5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 14, 2023

Contacts confirmés entre Mourinho et le PSG

Mais en attendant, le board rouge et bleu prospecte à tout va sur le marché des techniciens. Plusieurs d’entre eux ont d’ores et déjà été associés au club de la capitale, José Mourinho au premier plan. Concernant ce dernier, Relevo nous apporte quelques nouvelles fraiches ce jour. Par la plume de son journaliste, Matteo Moretto, le média ibère nous explique ainsi que de premiers contacts entre Luis Campos et l’entraîneur portugais auraient bien eu lieu. Pour l’heure, José Mourinho serait totalement focalisé sur la suite de sa saison avec la Roma, le club de la Louve visant l’Europa League après avoir remporté la Conférence League la saison passée. Une fois l’exercice conclu, il sera donc temps pour lui de penser concrètement à son avenir à court terme. En ce sens, toujours d’après Relevo, l’homme de 60 ans ne serait nullement insensible à l’approche parisienne.