Communauté CS – Le forum de nuit

Canal Supporters vous propose un espace de discussion nocturne. Ici, pas de hors sujet (HS), toutes les discussions sont les bienvenues… Vous pouvez parler, débattre, plaisanter, tout en respectant les règles qui permettent le respect de chacun.

Un très bon dimanche pour le PSG avec une victoire folle contre Saint-Etienne (3-2) et un exploit au Groupama Stadium pour les Féminines (1-2) qui permet aux Parisiennes de se qualifier en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League.

Canal Supporters vous propose un LIVE Twitch demain matin à 10H00 pour débriefer ces deux matches fous, en plus de l’habituelle Revue de Presse 100% PSG et anglaise à J-9 de la confrontation contre Manchester City. On reviendra aussi sur les dernières informations concernant la SuperLigue Européenne.

On vous donne rendez-vous pour une très belle matinée sur Canal-Supporters et à débattre tous ensemble !

