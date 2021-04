Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 19 avril 2021, lendemain de beau dimanche pour les équipes du PSG. En Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino ont décroché la victoire capitale sur le gong (3-2) au Parc des Princes, contre l’ASSE. Juste après, les Parisiennes se sont imposées 1-2 à Lyon chez le quintuple tenant du titre. Elles ont ainsi décroché un ticket pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League.

Pourtant les Fenottes, dans la compétition, “avaient enchaîné 31 matches sans défaite”, constate l’AFP. “Les Parisiennes, en quête comme leurs homologues masculins de leur premier sacre en C1, affronteront le FC Barcelone en demi-finales les 24 avril et 1er mai, tandis que le second duel opposera le Bayern à Chelsea.” Le Parisien titre : “La force est avec Paris” après cette victoire contre l’OL. “Cette qualification pleinement méritée des Parisiennes pour les demi-finales revêt des allures de passation de pouvoir.” Car, “ce n’est ni un hold-up, ni de la réussite, ni même un exploit obtenu après avoir beaucoup défendu. Non, le PSG a juste dominé les deux matches de ce quart de finale. Largement.” Pour L’Equipe, on a vu “la chute de la maison OL”.

Passons à l’incroyable 3-2 entre le PSG et l’ASSE (5 buts lors des 16 dernières minutes). “Deux buts, un état d’esprit irréprochable, le sens du collectif : Paris s’en est sorti face à l’ASSE en grande partie grâce à Mbappé“, commente L’Equipe. “Depuis quelques semaines, KMB paraît guidé par une mission : remporter les trois compétitions dans lesquelles le PSG est encore en lice. Hier, le Français, bien au-delà de son doublé (ses 22e et 23e buts en 28 matches de L1 cette saison), a été le joueur – avec Ander Herrera – qui a lancé la révolte parisienne. Par sa disponibilité, ses appels et ses gestes décisifs. Mais pas seulement. Car en l’absence de Neymar (suspendu), le champion du monde, et c’est très nouveau chez lui, a endossé le rôle de leader par la voix. Et par un sens affirmé du collectif.”

Les notes dans L’Equipe : Rico : 4 / Florenzi : 5 / Kehrer : 5 / Kimpembe : 4 / Bakker : 3 / Danilo : 5 / Herrera : 7 / Sarabia : 4 / Rafinha : 3 / Mbappé : 8 / Kean : 4

: Rico : 4 / Florenzi : 5 / Kehrer : 5 / Kimpembe : 4 / Bakker : 3 / Danilo : 5 / Herrera : 7 / Sarabia : 4 / Rafinha : 3 / Mbappé : 8 / Kean : 4 Les notes dans Le Parisien : Rico : 4 / Florenzi : 5,5 / Kehrer : 4 / Kimpembe : 5 / Bakker : 3,5 / Danilo : 4 / Herrera : 5 / Sarabia : 3,5 / Rafinha : 4 / Mbappé : 7 / Kean : 3,5

Le PSG “est en droit de rêver à un triplé colossal en affichant le même mental en Ligue des champions ou en Coupe de France”, s’enthousiasme Le Parisien. “Les ingrédients observés pour renverser les Verts donnent, sinon un mode d’emploi, au moins une feuille de route. De semaine en semaine, son PSG n’invente rien mais se recentre sur l’essentiel : l’âme, le collectif, l’effort tous ensemble. Et ça change tout. […] Pochettino, fin psychologue, entretient une alchimie positive au sein de sa troupe. Il y a trop de retournements en faveur de Paris pour croire en un hasard.“

Enfin, le sujet qui crispe le football depuis dimanche après-midi : le séisme de la Superleague avec 12 clubs anglais, italiens et espagnols (nous y reviendrons) qui ont décidé de créer leur propre compétition qui viendrait concurrencer la Champions League de l’UEFA (qui devait décider ce lundi d’une réforme à compter de 2024). Le PSG, comme le Bayern, ne fait pas partie des “fondateurs”. Le club francilien “a fait le choix de la fidélité jusqu’à présent”, relève L’Equipe. “Une position approuvée hier par l’UEFA et par l’Élysée.” Après, “si la Super Ligue européenne voit bien le jour dans les mois à venir, le PSG sera confronté à un dilemme.” D’autant plus que “recevoir le Real Madrid ou la Juventus, c’est la garantie d’avoir un Parc des Princes plein et de vendre à des prix plus élevés ses hospitalités et ses places.” Autre élément, l’Association européenne des clubs (ECA) a déclaré hier être “fortement opposée à un modèle de Super Ligue fermée”. Il pourrait donc y avoir une part de bluff dans un bras de fer général.

>> Rendez-vous à 10 heures pour un Twitch sur tous ces sujets qui concernent le PSG.