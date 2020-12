Montpellier s’est incliné sur sa pelouse contre le PSG ce samedi soir (1-3) et a manqué l’occasion de dépasser son adversaire du soir et prendre provisoirement la première place en Ligue 1. Pour Daniel Congré – le capitaine héraultais – Montpellier aurait pu ramener un point de cette rencontre mais il estime que son équipe a manqué de justesse des deux côtés du terrain.

“Gagner le match je n’en suis pas sûr mais au moins les accrocher. On a eu des occasions pour marquer mais sur la fin on a manqué de justesse. On se fait prendre en contre, ça va vite devant après. On doit un peu mieux défendre aussi. Malgré tout on reste sur du positif, il va falloir se relever c’est tout. Ils ont la maîtrise, il ne faut pas se le faux pas se le cacher, mais derrière on a été solide sur une bonne partie du match on a même l’occasion de mener 2-1 à la mi-temps qui aurait changé le match aussi, rappelle Congré sur Canal Plus. On va continuer à travailler, à avancer pour que ce genre de match nous serve pour la suite. Il nous manque un peu plus de maîtrise, quand on a le ballon il faut afficher plus de maîtrise et créer le danger plus rapidement. Mais c’est difficile parce que l’on dépense beaucoup d’énergie pour le récupérer et après c’est un peu plus dur”, conclut Daniel Congré.