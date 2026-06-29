Contacts entamés entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani devrait quitter le club de la capitale cet été. Le PSG et la Juventus Turin sont entrés en contact pour un transfert de l’international français.

Arrivé le dernier jour du mercato estival 2023 contre 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, il avait ensuite passé l’exercice 2025-2026 à Tottenham, toujours en prêt. Mais après une saison difficile (41 matches, cinq buts, quatre passes décisives), les Spurs n’ont pas voulu le conserver et il va revenir provisoirement au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028.

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Randal Kolo Muani a trouvé un accord avec la Juve

Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à la Juventus Turin, qui aimerait récupérer l’international français. Ce dernier, qui avait aimé sa demi-saison en Italie, souhaiterait retourner à la Juve. Fabrizio Romano confirme que Randal Kolo Muani veut rejoindre le club italien pour la suite de sa carrière et qu’il a déjà trouvé un accord sur son futur contrat avec la Vieille Dame. Le journaliste spécialiste du mercato avance qu’après avoir trouvé un accord avec l’ancien Nantais, la Juventus a pris contact avec le PSG ce week-end. Les discussions ont commencé entre les deux clubs et le transfert est en cours, assure Fabrizio Romano.