Accord total proche d’être trouvé dans le dossier Diomande ?

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Yan Diomande, international ivoirien du RB Leipzig. Un accord total pour le transfert du milieu offensif n’était plus très loin ces dernières heures.

Si l’actualité footballistique est actuellement accaparée par la Coupe du monde, les clubs travaillent sur leur futur effectif. Au sein du PSG, les dossiers actuellement traités sont ceux des départs. Gonçalo Ramos va rejoindre l’AC Milan alors que Kang-in Lee pourrait prendre la direction de l’Atlético de Madrid. Randal Kolo Muani pourrait lui retrouver la Juventus Turin. Les dirigeants parisiens travaillent également sur de potentielles recrues. Et le nom qui revient avec insistance ces derniers jours est celui de Yan Diomande. Le milieu offensif (19 ans) brille avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde et a tapé dans l’œil du PSG, mais également de Liverpool. S’il n’avait pas encore fait de choix, il semblerait qu’il ait donné son accord au PSG pour rejoindre le club de la capitale cet été.

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Le PSG et le RB Leipzig entretiennent de bonnes relations

L’Equipe confirme que le joueur du RB Leipzig a fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il voulait signer à Paris cet été. Le quotidien sportif indique que « les deux parties ne sont pas encore d’accord autour d’un contrat de cinq ans, mais c’est tout comme. Cette donnée ne sera pas un problème pour la finalisation du transfert, dont on nous disait, dimanche, qu’elle était « tout proche ». À Paris, Diomandé gagnera moins d’argent qu’à Liverpool, club très insistant ces dernières semaines. Les Reds sont déjà passés à l’action auprès de Leipzig, mais l’Ivoirien a fait le choix de privilégier le PSG pour son avenir. » Le montant du transfert de l’Ivoirien au PSG devrait être important, mais inférieur aux propositions colossales envoyées par Liverpool. Selon la presse anglaise, les premières offres des Reds ont dépassé les 100 millions d’euros, souligne le quotidien sportif. « Mais dans ce dossier, Paris a un atout pour faire baisser l’addition : la proximité entre Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du club allemand, et Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes se connaissent très bien, échangent régulièrement. » Les deux dirigeants ont largement entamé les discussions autour de Diomandé et Paris espère pouvoir aller vite afin de compter sur son joueur après ses vacances, une fois que la Côte d’Ivoire aura terminé sa Coupe du monde. Comme pour les négociations contractuelles avec le joueur, celles entre les clubs étaient tout proches d’aboutir dimanche soir et Paris se montrait confiant quant à la possibilité de finaliser très rapidement un accord total, conclut L’Equipe.





















