Mercato PSG – Randal Kolo Muani a fait son choix pour son avenir

De retour à Paris après son prêt à Tottenham, l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, devra rapidement trouver un point de chute pour la suite de sa carrière. L’international français a une destination privilégiée : la Juventus Turin.

Après avoir atteint son objectif de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive, la direction du PSG peut désormais se concentrer pleinement sur le mercato estival. En plus des prolongations de contrat et des futurs renforts, le board des Rouge & Bleu devra également trouver des points de chute pour certains joueurs. Une situation qui concerne notamment Randal Kolo Muani.

Le PSG demande 35M€ pour Kolo Muani

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international français, qui ne participera pas à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus, sort d’un prêt décevant du côté de Tottenham. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant de 27 ans a plusieurs portes de sortie, notamment en Italie (Juventus Turin) et en Turquie (Fenerbahçe et Galatasaray). Mais l’ancien Nantais aurait déjà une idée précise de sa future destination. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani souhaiterait uniquement rejoindre la Juventus Turin. « Dès que de nouvelles rumeurs de transferts possibles ont circulé ailleurs, vers la Turquie en particulier, l’attaquant français a rappelé aux Parisiens qu’il ne souhaitait envisager aucune autre destination que Turin. »

Le natif de Bondy ne souhaite pas vivre le même épisode que la saison passée. Après un prêt de six mois concluant avec la Vieille Dame, Randal Kolo Muani avait été confronté aux négociations difficiles entre les deux clubs avant rejoindre Tottenham sous la forme d’un prêt. Avec le départ libre de Dusan Vlahovic, « RKM » peut devenir une véritable solution offensive pour le club italien, qui a échoué à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais pour cela, la Juve devra trouver un terrain d’entente avec les Rouge & Bleu, qui souhaiteraient récupérer 35M€ dans ce transfert.