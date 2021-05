COPE : Le Real n’est pas sur Pochettino, Sergio Ramos quitte Madrid

Au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos (35 ans) va-t-il quitter libre l’entité Merengue le 30 juin prochain ? En Espagne, on le pense. Le club de Florentino Pérez commence à considérer le défenseur comme perdu, rapporte Marca. Le capitaine n’accepte toujours pas la proposition d’un an de contrat avec une réduction de 10 % de son salaire. Les négociations sont au point mort. Le compte à rebours a donc commencé. Sergio Ramos, absent du Championnat d’Europe en raison de problèmes physiques, se concentre ces jours-ci sur son proche avenir (“il étudie actuellement d’autres options”) tout en travaillant sur son physique pour être à 100% à la reprise. Sur la radio COPE, Siro López a fait un point sur le Real Madrid. Et confirmé que Sergio Ramos quittait le club. Au sujet de l’après Zinedine Zidane, il a écarté les pistes Antonio Conte, Raúl González, Xabi Alonso et Mauricio Pochettino, en poste au PSG. Si rien n’a été décidé, la COPE pense que c’est un autre nom qui va sortir du chapeau. Possiblement Roberto Martínez, sélectionneur de la Belgique. Aujourd’hui, il est donc possible que Mauricio Pochettino finisse par diriger Sergio Ramos, mais au PSG.