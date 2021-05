Torrejón (SER) : “Je crois qu’on verra un défenseur central du Real Madrid au PSG la saison prochaine”

On connait les feintes dans le football, il en existe aussi à la radio. Le journaliste Mario Torrejón de la Cadena SER a ainsi expliqué que si on se demandait si Sergio Ramos (35 ans) allait rejoindre le PSG, on ferait mieux de se demander si Raphaël Varane (28 ans) allait revenir en France, dans la capitale. D’autant plus que le défenseur central champion du monde n’a qu’une année de contrat et que le Real Madrid envisage une vente. “Une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid me semble très difficile. L’entourage de Ramos dit qu’il n’ira pas au PSG et qu’ils ne savent pas encore pour le Real. Mais je crois qu’on verra un défenseur central du Real Madrid au PSG la saison prochaine. Je crois que ce sera Raphaël Varane même si son idée première c’était Manchester United”, a déclaré le journaliste lors du “Carrusel Deportivo” de la SER.