Demain soir, l’Equipe de France commence son Euro avec sa rencontre contre l’Italie. Deux jours avant cette rencontre, Kadidiatou Diani avait manqué la séance collective. L’attaquante du PSG souffrait de la cheville. Elle était annoncée incertaine pour la rencontre contre les Italiennes. Mais Diani était bien présente lors de la séance de ce samedi. En conférence de presse, Corinne Diacre a donné des nouvelles de sa joueuse.

Kadidiatou Diani a été ménagée

« Tout le monde va bien, que ce soit sur l’aspect mental ou physique. Diani ? Elle a été simplement ménagée hier et elle s’est entraînée tout à l’heure. J’ai à disposition les 23 joueuses pour démarrer demain. Tout va bien, n’ayez crainte. » Plus de peur que de mal, donc pour la joueuse du PSG qui devrait pouvoir tenir sa place demain tout comme ses coéquipières à Paris, Sakina Karchaoui et Grace Geyoro, qui étaient touchées lors de la préparation.