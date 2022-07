Neymar annonce la couleur pour la saison prochaine

Récemment, Neymar a vu son contrat avec le PSG prolongé d’un an, soit jusqu’en juin 2027. Malgré cela, il est annoncé comme possible partant. Lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier a expliqué qu’il souhaitait conserver le Brésilien (30 ans) et qu’il avait une idée très précise de comment l’utiliser. Le joueur souhaite lui rester. Et il semble très motivé pour la saison à venir.

« Je me sens bien. Je suis confiant !«

« Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances« , a expliqué le numéro 10 du PSG dans un live sur Facebook dans des propos relayés par Futtmais. » Malgré une saison encore gâchée par les blessures, Neymar a terminé avec 13 buts et délivré 8 passes décisives en 28 matches. Lors de ses sept derniers matches de la saison, il a marqué huit buts et délivré trois passes décisives.