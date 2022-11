Costil : « Hors de question d’arriver à Paris en victime »

Le PSG reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche, coup d’envoi à partir de 13h00. Une rencontre qui ne s’annonce pas simple pour les promus, comme Benoît Costil l’a avoué en conférence de presse ce jour.

Ce sera le dernier rendez-vous en club pour les Parisiens avant de s’envoler pour le Qatar afin d’y disputer la Coupe du Monde. Une partie, à domicile, face à l’AJ Auxerre qui reste extrêmement abordable, même si l’état d’esprit sera fondamental, les têtes pouvant très aisément se tourner vers le Mondial.

Benoît Costil optimiste

Présent en conférence de presse ce jour, Benoît Costil s’est exprimé sur ce choc. Et pour lui, tout peut arriver, même si cela s’annonce délicat : « On ne sait jamais contre le PSG. On s’attend à être très sollicité en tant que gardien, toujours. Mais par moment, ce n’est pas le cas. Cependant, on finit souvent rincés de ce genre de match parce que la concentration doit être extrême […] On n’a pas encore perdu… J’ai passé d’excellents moments contre Paris à titre personnel. Ça ne s’est pas toujours mal passé. Alors oui, j’ai pris des rafales, j’ai pris des scores, à titre personnel, mais dans ma carrière j’ai eu aussi la chance de gagner quelques fois à Paris. Et quelques fois j’ai pu en prendre cinq ou six. On ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver mais en tout cas, on a un match à jouer, et il est hors de question qu’on arrive à Paris en victime. On prépare notre match de la meilleure des façons avec le staff, pour aller faire un résultat avant cette trêve. Oui, ce n’est pas facile, c’est à Paris, mais qui sait, sur un malentendu il peut se passer des choses sympas »