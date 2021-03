[MAJ] Coupe de France – PSG / LOSC se jouera finalement le mercredi 17 mars à 17h45

Avec la qualification du club de la capitale en quarts de finale de Ligue des champions (match aller le 6 et 7 avril), le huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et le LOSC avait été avancé au mercredi 17 mars à 14 heures. Un horaire qui avait suscité de nombreuses réactions. Et face à ces critiques, la Fédération Française de Football et les diffuseurs “ont finalement consenti un incroyable effort pour décaler le coup d’envoi de 14 heures à… 16h45”, rapporte leparisien.fr. Une information également rapportée par le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon. Une programmation à 21 heures était impossible car l’UEFA interdit “des matchs à la même heure que ceux de Ligue des champions, ce qui sera le cas ce jour-là.” Pour rappel, cette rencontre de coupe nationale est programmée quatre jours avant le choc entre l’OL et le PSG en Ligue 1.

[MAJ, 15h45] Quelques heures après cette modification d’horaire, la FFF et les diffuseurs ont décidé une nouvelle fois de décaler la programmation de cette rencontre, comme l’a annoncé le club de la capitale. Ce 8e de finale de Coupe de France entre le PSG et le LOSC aura finalement lieu au Parc des Princes le mercredi 17 mars à 17h45. Cette affiche sera diffusée sur France 2 et Eurosport 2.

Avant l’annonce de ces différents décalages, Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, avait pesté en conférence de presse contre cet horaire inhabituel. “Je ne sais pas si nous avons fait une demande. Hier, je trouvais que c’était ridicule. Là, on est dans une période Covid, avec un couvre-feu… On est mercredi, s’il fait beau, les enfants sont dehors. Et tant mieux. Après, vers 17h30/18h vous rentrez parce que c’est le couvre-feu. 14h, ce n’est pas comme 16h ou 17h ou 21h, c‘est dommage de placer ce match à un moment où les gens peuvent prendre l’air, être dehors. J’espère qu’il y aura du bon sens de la part du diffuseur. Ce serait mieux de le mettre un peu plus tard.”