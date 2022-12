Dernier acte de ces quarts de finale de Coupe du Monde ce samedi. Après les qualifications de la Croatie et de l’Argentine, le Maroc et le Portugal se font face.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce vendredi a été une sacrée journée de football. La Croatie s’est offerte une place dans le dernier carré après avoir battu le Brésil aux tirs au but, rien que ça. Juste après, au terme d’un scénario ahurissant et un score de 2-2, les tirs au but ont, une nouvelle fois, départagé le vainqueur. Et c’est l’Argentine qui s’est finalement qualifiée. Dès 16h00, on a désormais le droit, avant la confrontation entre l’Équipe de France et l’Angleterre, à une opposition plus qu’intéressante entre le Maroc, invité surprise de ces quarts de finale, et le Portugal.

Et les compositions de ces deux équipes viennent tout juste de tomber. Sans grande surprise, le Portugal évoluera sans aucun joueur du PSG titulaire. Nuno Mendes et Danilo étant de retour en terre parisienne, Vitinha, le seul rouge et bleu à postuler, reste sur le banc. Fernando Santos préfère miser sur un entrejeu composé de Otavio, Ruben Neves et Bernardo Silva. Comme au tour précédent, Cristiano Ronaldo reste sur le banc. Enfin, côté Marocains, Achraf Hakimi, auteur d’un excellent tournoi planétaire, occupera bien son couloir droit défensif.

Les compositions de Maroc / Portugal

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiat Allah – Amrabat, Ounahi, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Le XI du Portugal : Costa – Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro – Neves, Otavio, Silva – Fernandes, Felix, Ramos