C’est le choc de ces quarts de finale de Coupe du monde. Ce samedi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte l’Angleterre pour une place en demi-finales de la compétition. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps ne devrait pas réserver de surprise dans son onze de départ.

Tenante du titre, l’équipe de France aura à coeur de rejoindre le dernier carré tout comme la Croatie et l’Argentine (en attendant le résultat de Maroc / Portugal à 16h). Pour cela, les Bleus devront venir à bout d’une équipe d’Angleterre difficile à manoeuvrer. Mais, Didier Deschamps pourra s’appuyer sur son équipe-type pour ce match, avec Kylian Mbappé en tête d’affiche.

Un duel Walker vs Mbappé

Après avoir été ménagé lors de l’entraînement de mardi, l’attaquant du PSG a rapidement retrouvé ses coéquipiers pour préparer au mieux ce choc face aux Three Lions. Et comme lors des matches face à l’Australie (4-1), le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1), l’attaquant de bientôt 24 ans sera accompagné d’Olivier Giroud et Ousmane Dembélé en attaque. De son côté, Antoine Griezmann continuera d’occuper son rôle hybride aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, selon les compositions probables des médias. En défense, pas de surprise non plus avec les titularisations pressenties de Jules Koundé en latéral droit et Theo Hernandez en latéral gauche. Raphaël Varane et Dayot Upamecano formeront la charnière centrale, devant Hugo LLoris qui dépassera le record de sélections de Lilian Thuram (142).

En face, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate pourra compter sur ses deux jeunes talents : Jude Bellingham au milieu de terrain et Phil Foden sur une aile. Sans surprise, l’attaquant vedette, Harry Kane, sera titulaire avec le brassard de capitaine. Absent du match face au Sénégal (3-0) pour raisons familiales, Raheem Sterling a fait son retour à l’entraînement mais devrait débuter sur le banc. Sauf surprise de dernière minute, la solide charnière centrale Harry Maguire – John Stones sera alignée. De son côté, Kyle Walker aura pour tâche de contenir Kylian Mbappé.

Les compositions probables d’Angleterre / France