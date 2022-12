Pour le compte des huitièmes de finale dans cette Coupe du Monde 2022, l’Equipe de France s’est imposée (3-1) face à la Pologne. Une victoire qui permet aux Bleus de se hisser en quart de finale samedi 10 décembre (20h sur BeIN Sports & TF1) face à l’Angleterre.

Les hommes de Didier Deschamps se dresseront face à l’Angleterre à l’Al Bayt Stadiul d’Al Khor. Les Three Lions arrivent eux en quart de finale après avoir éliminé le Sénégal (3-0) ce dimanche. Dans la foulée de cette performance des Anglais, le sélectionneur britannique, Gareth Southgate, a fait part de son sentiment avant d’affronter l’Equipe de France : « Ce sera notre plus grand test. Ils sont champions du monde, ont un talent incroyable, des joueurs excellents. C’est très dur de jouer et de marquer contre eux. Ce sera un gros défi et un match génial à jouer, avec une rivalité historique formidable qui a donné de grands matchs« .

En plus de la rivalité qui anime ce quart de finale à venir dans cette Coupe du Monde 2022, Gareth Southgate a évoqué les individualités qui composent le groupe de Didier Deschamps, notamment le joueur du PSG, Kylian Mbappé : « Mbappé ? C’est évidemment un joueur de classe mondiale qui a déjà montré de quoi il est capable dans ce tournoi et d’autres tournois. C’est un joueur formidable mais on connaît aussi très bien Olivier Giroud. Ils ont aussi de très bons milieux. Partout où on regarde, ils ont un réservoir de joueurs très important à tous les postes. Ce sera un vrai test qu’on attend, un grand défi pour notre équipe« .