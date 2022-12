Pour le compte des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022, le Maroc affrontera l’Espagne ce mardi (16h sur BeIN Sports). Une rencontre pour laquelle différents protagonistes de l’évènement étaient présents aujourd’hui face aux médias pour répondre aux questions des journalistes présents sur place.

En effet, la traditionnelle conférence de presse d’avant match s’est tenue aujourd’hui pour la rencontre entre le Maroc et l’Espagne. A près de 24h du coup d’envoie, c’est le sélectionneur marocain Walid Regragui avec son gardien numéro deux Munir El Kajoui, le milieu de terrain espagnol Pedri ainsi que son coach Luis Enrique qui étaient présents. L’occasion pour le coach des Lions de l’Atlas de faire un point sur son groupe, qui implique un joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi : « Tous mes joueurs sont prêts physiquement. Mais le plus important dans un Mondial, c’est le mental. Demain c’est une finale qu’on joue. Et si on est fatigué, on sort et on sera remplacé par quelqu’un d’autre qui se donnera aussi à fond. C’est comme ça« . A noter que le numéro 2 du PSG devrait pourvoir disputer la rencontre face à La Roja, malgré les gênes musculaires derrière la cuisse gauche. Une volonté de jouer malgré cette gêne du côté d’Achraf Hakimi qui démontre bien l’état d’esprit du groupe des Lions de l’Atlas, relevé par Walid Regragui : « On peut entrer dans l’histoire. Ça vaut le coup de donner le maximum et ne pas avoir de regrets. C’est le match le plus important de notre histoire mais il faut aussi dédramatiser ce match. Pour ne pas passer à côté« . Pour ne pas passer à côté, le Maroc devrait certainement faire preuve d’une importante concentration tant les phases de possessions espagnoles peuvent être dangereuses : « Avec leur possession, ils arrivent à endormir toutes les équipes. Notre plan demain ça sera de rendre leur possession stérile, qu’ils ne trouvent pas de solution, qu’ils ne sachent pas quoi faire du ballon« , a déclaré le coach marocain.

Conférence de presse de veille du match Espagne 🇪🇸 – Maroc 🇲🇦. L’attaquant de la Roja Pedri face à la presse après le coach Luis Enrique.#ESP #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/oviMRf4Qwk — Lassana Camara (@mauritaniefoot) December 5, 2022 Twitter : @mauritaniefoot

Interrogé ensuite sur cette sélection du Maroc, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, a laissé entendre qu’il se méfiait de ses adversaires, et qu’ils étaient une « révélation » dans ce Mondial au Qatar. Le milieu de terrain du FC Barcelone, interrogé lui sur les individualités des marocains, n’a pas manqué de cité le nom du latéral droit du PSG : « Le Maroc c’est une grande sélection, j’ai beaucoup de respect pour Hakimi, Eze, Ziyech, mais on verra demain !« . En ce qui concerne les premières indications sur les compositions de départs, les deux sélectionneurs ont laissé entendre qu’ils n’étaient pas dans l’optique de réaliser de grands changements.