Dans un groupe C ultra serré où chaque nation pouvait encore valider son ticket pour les 8es de finale de Coupe du monde, l’Argentine n’avait pas le droit à l’erreur face à la Pologne de Robert Lewandowski.

L’Argentine et la Pologne en huitièmes

Place à la jeunesse. C’est en tout cas ce que l’Argentine pourra retenir à l’issue de son match remporté face à la Pologne (0-2). Titularisés, Alexis Mac Allister et Julian Alvarez, ont été les uniques buteurs de cette rencontre où l’Albiceleste se qualifie en huitièmes de finale en étant premier de son groupe. Lionel Messi a été remuant dans ce match, surtout en première période où il a perturbé la défense polonaise par ses courses aux abords de la surface. Après une faute obtenue dans la surface adverse, La Pulga a manqué un pénalty qui aurait pu lui permettre d’être à trois buts dans ce Mondial. Mais il n’en est rien, Szczęsny s’est interposé sur sa ligne pour la seconde fois de cette compétition (Après un pénalty arrêté contre l’Arabie Saoudite).

Dans l’autre match de cette soirée, le Mexique et l’Arabie Saoudite pouvaient tous deux se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce sont les hommes de Tata Martino qui se sont imposés, avec deux buts inscrits au retour des vestiaires, dont un but surpuissant sur coup-franc signé Luis Chavez (52e). À égalité avec la Pologne, les Mexicains n’ont pas pu obtenir leur ticket pour le prochain tour à cause de la différence de buts (cf : tableau en bas de l’article). Le Mexique pouvait encore espérer une qualification en inscrivant un troisième but mais les Saoudiens ont réduit le score en toute fin de rencontre (1-2).

XI de la Pologne : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski – Świderski, Lewandowski

XI de l'Argentine : E. Martinez – Montiel, Otamendi, Romero, Acuña – Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez

XI de l’Arabie saoudite : Al Owais – Al Bulayhi, Al Tambakti, Al Amri, Al Ghannam – Kanno, Abdulhamid, Al Hassan – Al Brikan, Al Shehri, Al Dawsari

XI du Mexique : Ochoa – Gallardo, Moreno, Montes, Sanchez – Chavez, Alvarez – Vega, Pineda, Lozano, Martin

Groupe C

Argentine – 6 pts (+4) Pologne – 4 pts (0) Mexique – 4 pts (-1) Arabie Saoudite – 3 pt (-3)

La France affrontera la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour l’autre rencontre, l’Argentine se frottera à l’Australie. Des matches à suivre ce dimanche.