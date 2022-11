Touché à la cheville, Neymar Jr est sur le flanc. Le Brésil espère pouvoir compter sur ses services dès les huitièmes de finale de Coupe du Monde venus.

C’est peu dire que Neymar a très mal commencé sa Coupe du Monde. Bien évidemment titulaire face à la Serbie pour l’entrée en lice du Brésil, le meneur de jeu rouge et bleu n’a eu d’autres choix que de céder sa place à dix minutes du terme après un choc à la cheville. Le verdict est finalement tombé : Neymar souffre d’une lésion ligamentaire au niveau de la cheville avec un petit œdème osseux. Conséquence de quoi, il est actuellement sur le flanc et son retour, bien qu’espéré, n’est pas encore garanti pour les huitièmes de finale de la compétition.

« Il faut rencontrer Neymar »

Face à la Serbie, Neymar a subi la bagatelle de 9 fautes. Il est le leader au sein de ce classement. Dès lors, son jeu spécifique l’exposant à ce genre de blessures, un débat est en cours : faut-il qu’il change drastiquement sa façon de jouer afin de se protéger davantage ? UOL Esporte est allé à la rencontre d’un homme qui le connaît bien, un certain Mauricio Pochettino. Et pour ce dernier la réponse est clair : « Il n’y a pas vraiment de façon afin de subir moins de fautes et de se protéger. Il faut rencontrer Neymar. Neymar est Neymar et il joue comme ça. Il sent le jeu comme ça, il le vit comme ça. Le football appartient à Neymar. Il fait ce qu’il veut sur le terrain. Je paye ma place pour le voir jouer. »