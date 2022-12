Coupe du monde 2022 – Le Portugal sans pitié contre la Suisse ! (6-1)

Le dernier match des huitièmes de finale opposait le Portugal à la Suisse ce mardi soir. Les hommes de Fernando Santos l’ont emporté 6 buts à 1 et affronteront le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde.

Cette rencontre aura été dominée par le Portugal de la tête et des épaules. Dès l’entame du match, l’attaquant de Benfica Gonçalo Ramos ouvre le score (17e). Il en mettra deux autres à l’issue du match et inscrit donc un triplé pour sa première titularisation en Coupe du monde. Après avoir fait le break avec Pepe avant la mi-temps, les Portugais ont déroulé en seconde période. Raphaël Guerreiro y est allé de son petit but (55e), tout comme Rafael Leao en toute fin de match avec un superbe but enroulé dans le surface (92e). Le Portugal se frottera au Maroc en quarts de finale.

Vitinha a participé à ce huitième de finale en faisant son entrée en seconde période, tout comme Cristiano Ronaldo, non titularisé par Fernando Santos.

Les compositions de Portugal / Suisse