Mercredi, l’Argentine affrontait les Emirats Arabes Unis lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Les Argentins se sont largement imposés, Lionel Messi poursuivant son début de saison avec un but et une passe décisive. Ce vendredi, il n’a pas participé à l’entraînement de l’Albiceleste.

Mardi matin (11 heures), l’Argentine débute sa Coupe du Monde avec le match contre l’Arabie Saoudite. Six jours avec cette rencontre, les joueurs de Lionel Scaloni ont affronté les Emirats Arabes Unis comme dernière rencontre avant le Mondial. Ils se sont largement imposés avec notamment un but et une passe décisive de Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG qui n’était pas présent à l’entraînement collectif de l’Argentine ce vendredi.

Pas d’inquiétude pour Messi

Comme le rapporte Tyc Sports, l’attaquant du PSG a travaillé en salle comme les joueurs qui ont joué plus de 75 minutes contre les Emirats Arabes Unis. C’était également le cas pour Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Juan Foyth ou bien encore Leandro Paredes. Il n’y a aucune inquiétude pour la participation de ces joueurs pour la première rencontre de la Coupe du Monde de l’Albiceleste dans quatre jours contre l’Arabie Saoudite.

[MAJ 18h55] RMC Sport rapporte que Lionel Messi, après avoir commencé l’entraînement en salle, a « finalement rejoint ses partenaires pour une fin d’entraînement « normale. » Une source proche de l’Albiceleste a expliqué que l’attaquant du PSG (35 ans) est à 100%. Lionel Scaloni a voulu voir comment Marcos Acuña, Christian Romero, Lautaro Martinez, Papu Gomez et le reste des joueurs, qui ont un doute concernant leur condition physique, allaient se comporter.