La Coupe du monde approche à grand pas et ouvrira ses portes du 20 novembre au 18 décembre. Avant le début du Mondial au Qatar, Canal Supporters vous présente chaque sélection comportant un ou plusieurs joueurs du PSG. Aujourd’hui, place au Brésil de Marquinhos et Neymar Jr.

Comme à chaque Coupe du monde, le Brésil est attendu au tournant. Recordman de la compétition avec cinq succès en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002, le pays du football participe à sa 22e phase finale et voudra renouer avec le succès après 20 ans sans soulever la reine des compétitions internationales. Après des échecs en quarts de finale en 2006 (0-1 face à la France), en 2010 (1-2 contre les Pays-Bas) et 2018 (1-2 face à la Belgique) ainsi qu’une désillusion, chez elle, en 2014 contre l’Allemagne aux portes de la finale (1-7 en demi-finales), la Seleção brasileira voudra ajouter une sixième étoile à son maillot. Et pour cela, Tite a convoqué un groupe de 26 joueurs mêlant jeunesse et joueurs d’expérience. Et la liste du sélectionneur a fière allure sur le papier avec des joueurs cadres comme Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fabinho ou encore Neymar Jr. À cela s’ajoutent certains jeunes qui explosent avec leur club respectif depuis le début de saison à l’image de Vinicius Jr, Antony, Rodrygo ou encore Gabriel Martinelli. Une grosse armada offensive qui a notamment privé Roberto Firmino d’une place pour ce Mondial. Si les noms en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque peuvent impressionner, le principal point faible pourrait être sur les postes de latéraux. Entre les trentenaires Dani Alves (39 ans), Danilo (31 ans) et Alex Sandro (31 ans) et le niveau moyen affiché par Alex Telles, les couloirs défensifs pourraient être l’une des faiblesses de cette formation brésilienne.

Cependant, le vainqueurs de la Copa America 2019 reste toujours l’un des grands favoris de cette Coupe du monde 2022 et devrait facilement accéder aux huitièmes de finale de la compétition dans un groupe G plus qu’abordable avec la Serbie (24 novembre), la Suisse (28) et le Cameroun (2 décembre). Reste désormais à connaître le niveau affiché par l’équipe de Neymar lors des phases à élimination directe, et encore plus face aux équipes européennes (les quatre dernières éliminations ont eu lieu face à une sélection évoluant en Europe). Toutefois, les Brésiliens restent sur une bonne dynamique depuis leur défaite en finale de la Copa America en 2021 face à l’Argentine et affichent un bilan de 15 matches sans défaite. Ils ont également fait un quasi sans-faute lors des Éliminatoires pour la Coupe du monde avec 14 victoires et 3 nuls (40 buts marqués, 5 encaissés). Le Brésil arrive donc en confiance avec un Neymar Jr dans une forme étincelante.

Neymar Jr, the last dance?

Depuis le début de saison, l’attaquant du PSG brille sur les différents terrains. Affûté physiquement grâce à une préparation estivale complète, le numéro 10 a retrouvé sa vitesse d’exécution dans ses dribbles et une belle adresse devant les buts. En 20 matches disputés avec les Rouge & Bleu, le Brésilien de 30 ans comptabilise 15 buts et 11 passes décisives. À cela s’ajoutent 1 réalisation et 2 offrandes lors des matches amicaux de septembre. Un Neymar XXL qui voudra briller pour sa troisième et très certainement dernière Coupe du monde. Récemment, l’ancien joueur de Santos s’est exprimé à ce sujet : « Je vais jouer comme si c’était le dernier. Jouons chaque match comme si c’était le dernier parce que vous ne connaissez pas demain. Je ne peux pas vous garantir que je vais jouer une autre Coupe du monde. Je ne sais pas honnêtement. Ça dépend comment je vais être. C’est quelque chose dont je ne veux rien dire pour le moment. Je veux jouer cette Coupe du monde, m’y consacrer, car je suis sûr que nous avons le potentiel pour aller très loin », avait déclaré l’attaquant parisien dans un entretien à Globo la semaine passée. Sans connaître son futur en sélection, le numéro 10 du PSG voudra donc se donner à fond pour ce Mondial 2022 et aura tout un peuple derrière lui comme l’a rappelé l’ancien international, Cafu : « Le fait que le Brésil n’ait pas gagné le titre depuis 20 ans, cela affecte un peu les supporters et enlève un peu de crédibilité à l’équipe nationale. Mais cette année, je pense que l’équipe est de retour. Avec Neymar en forme, nous avons de très bonne chance de gagner la Coupe du monde, car c’est un joueur qui fait vraiment la différence sur le terrain. Nous fondons nos espoirs sur son talent, mais il ne joue pas seul. En jouant bien, en étant motivé, je suis sûr qu’il va motiver les autres joueurs et leur faire sentir qu’ils sont importants pour qu’ils puissent gagner. »

Surtout l’attaquant du PSG voudra montrer un autre visage après ses deux premières Coupes du monde contrastées. En 2014, Neymar Jr, alors âgé de 22 ans, avait porté à lui tout seul une sélection brésilienne faible offensivement (4 buts et 1 passe décisive) avant de subir une grave blessure au niveau des vertèbres en quarts de finale face à la Colombie (2-1). En 2018, le natif de Mogi das Cruzes a accéléré sa réathlétisation après une fracture du cinquième métatarsien du pied droit en février. Une guérison pas totalement complète qui a eu des répercussions sur son rendement à la Coupe du monde 2018 où le Brésil a été éliminé en quarts de finale face à la Belgique (1-2). Et pour son troisième Mondial, le numéro 10 brésilien aura à cœur de montrer un visage conquérant avec sa sélection et aussi se rapprocher du record de buts de Pelé (77 buts en sélection contre 75 pour Neymar).

Et pour cela, l’ancien du FC Barcelone pourra s’appuyer sur une belle armada offensive et des milieux solides. Depuis quelques mois, le sélectionneur du Brésil, Tite, peut compter sur un nouvel homme fort : Lucas Paqueta. Si Vinicius Jr montre de belles choses avec le Real Madrid depuis plusieurs mois, il a du mal à rééditer les mêmes prestations en sélection. De son côté, l’actuel joueur de West Ham est à l’aise techniquement et devient un titulaire en puissance dans le XI de la Seleção brasileira. Et le milieu offensif de 25 ans affiche une belle complicité technique avec Neymar Jr. Un atout de poids pour les quintuple vainqueurs de la Coupe du monde.

La charnière Thiago Silva-Marquinhos reformée ?

Lors de ce Mondial, les supporters du PSG verront une charnière centrale bien connue de l’ère QSI avec les présences de Thiago Silva et Marquinhos. L’ancien défenseur parisien, aujourd’hui à Chelsea, continue d’être un homme de confiance de Tite. À ses côtés, le défenseur des Rouge & Bleu, Marquinhos, vivra sa deuxième Coupe du monde après celle de 2018. Mais le capitaine parisien espère ne pas connaître la même désillusion qu’en Russie. Après avoir participé comme titulaire aux Éliminatoires de la Coupe du monde, le Brésilien avait perdu sa place dans le XI de départ, remplacé par Miranda pendant la compétition. Le défenseur du PSG s’est récemment remis d’une gêne musculaire et a retrouvé la séance collective ce jeudi. Si sa présence devrait être assurée pour le premier match face à la Serbie le 24 novembre, l’axial de 28 ans ne devra pas se manquer avec la montée en puissance d’Eder Militão. Alors que son niveau en club pouvait inquiéter ces derniers mois, Marquinhos retrouve une certaine sérénité et autorité dans sa surface depuis quelques semaines. De bon augure à quelques jours du début de la compétition.

Le groupe du Brésil à la Coupe du monde

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) Défenseurs : Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Séville), Alex Sandro (Juventus), Gleison Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos ( PSG ), Thiago Silva (Chelsea)

: Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Séville), Alex Sandro (Juventus), Gleison Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid), ( ), Thiago Silva (Chelsea) Milieux : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham)

: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham) Attaquants : Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli, Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barça), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid)

