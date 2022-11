Après le match entre le PSG et Auxerre dimanche après-midi (5-0), Lionel Messi a rejoint l’Argentine afin de préparer la Coupe du Monde. Ce mercredi, l’Albiceleste affrontait les Emirats Arabes Unis pour son unique match de préparation. Les Argentins ont surclassé leur adversaire et la Pulga a brillé.

L’Argentine entre en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar le 22 novembre à 11 heures contre l’Arabie Saoudite. Six jours avant cette rencontre, les Argentins ont affronté les Emirats Arabes Unis dans leur unique match de préparation au Mondial. Et sans surprise, Lionel Messi était titulaire et capitaine dans le 4-4-2 de Lionel Scaloni. Le numéro 30 du PSG était associé à Julian Alvarez en pointe. Les deux anciens parisiens, Angel Di Maria et Leandro Paredes étaient aussi dans le onze. Les Argentins ont complètement dominé cette rencontre et ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Julian Alvarez. Lancé en profondeur, Lionel Messi décale l’attaquant de Manchester City dans la surface qui propulse le ballon dans le but (0-1, 17e). Les Argentins vont rapidement réussir à prendre trois buts d’avance grâce à un doublé d’Angel Di Maria (25e, 36e).

Messi passeur décisif contre les Émirats Arabes Unis 🤝🇦🇷 pic.twitter.com/AF5pARbQzD — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 16, 2022

Messi buteur

Le festival se poursuit avec un but de Lionel Messi à une minute de la mi-temps. Après une très belle action collective, l’attaquant (35 ans) réalise une magnifique feinte pour éliminer son vis-à-vis pour ensuite frapper du droit et tromper le gardien adverse (0-4, 44e). Joaquin Correa clôturera la marque à l’heure de jeu (0-5). Comme avec le PSG, Lionel Messi semble en forme et a préparé de la meilleure des manières sa potentielle dernière Coupe du Monde. Il a joué les 90 minutes de la rencontre.

Et le Golaaazo signé MESSI 🌟🇦🇷 Il est chaud à J-4 du début de la Coupe du Monde 🔥🔥 pic.twitter.com/ZziC1MFP7O — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 16, 2022