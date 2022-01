Courtois : « Le PSG ? Ce sera une finale avant l’heure »

Dans 18 jours, le PSG recevra le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à AS, Thibaut Courtois a évoqué ce choc, qui sera difficile pour ses coéquipiers et lui, même s’il estime qu’ils peuvent se qualifier.

« C’est un adversaire difficile et ce sera un duel très difficile et compétitif. Ce sera une finale avant l’heure. Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense qu’on peut passer. Ce sera un match dans lequel ce seront les détails qui feront les différences, comme un arrêt ou un but. L’essentiel sera d’être concentré et uni et d’arriver bien, sans absents, ni de blessés. »

Le gardien belge a ensuite évoqué les forces de son futur adversaire. « Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar… mais c’est plus que ça. C’est un bloc complet. Ils ont du talent dans tous les domaines, mais le football d’aujourd’hui est basé plus sur le collectif que sur des individualités. Parce que si vous avez peur, entre guillemets, de quelqu’un, tout se complique quand un autre joueur apparaît. Il est vrai qu’un joueur talentueux peut marquer un but de nulle part, mais vous devez vous soucier davantage de le stopper en tant qu’équipe.«

Thibaut Courtois qui a enfin évoqué la façon dont le Real Madrid mettra en difficulté le PSG. « C’est une équipe qui aime avoir le ballon, donc il va falloir essayer de leur prendre le ballon. Mais ils ont aussi de la qualité et de la vitesse devant, donc ce sera important d’arrêter les contre-attaques quand on aura une perte de balle. Et puis il sera important qu’on montre notre efficacité, qui consiste à garder sa cage inviolée et, si on a trois occasions, à en marquer deux.«