Danilo Pereira proposé à l’AS Roma ?

Le lundi 31 janvier à 23h59, le mercato hivernal fermera ses portes dans la plupart des championnats européens. Et lors des prochain jours, l’objectif des dirigeants du PSG sera toujours de dégraisser un effectif pléthorique. Le secteur du milieu de terrain est concerné et un possible départ pourrait permettre notamment une arrivée de Tanguy Ndombélé, désireux de rejoindre le club de la capitale. Cependant, les joueurs en place refusent de partir lors de cette période des transferts (Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera…), mais un autre Parisien pourrait débloquer la situation.

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Danilo Pereira a été proposé à l’AS Roma. Avec le probable départ d’Amadou Diawara dans les prochaines heures, l’équipe de José Mourinho cherche à se renforcer au milieu de terrain. Ainsi, directeur sportif romain, Tiago Pinto, réfléchirait à cette idée même si ce n’est pas le profil recherché par le coach portugais pour son entrejeu. En effet, la Louve privilégierait les pistes Boubacar Kamara (OM) ou Granit Xhaka (Arsenal). Le profil physique de l’international portugais est tout de même apprécié et bien qu’il ne soit pas le premier choix, « Danilo Pereira reste donc une idée et est considérée comme telle. »

Toujours selon la Gazzetta Dello Sport, le PSG pourrait demander 15M€ pour Danilo Pereira (30 ans), qui est sous contrat jusqu’en 2025. Actuellement, l’AS Roma n’a pas fait d’offre aux Rouge & Bleu. Mais un éventuel départ pourrait faciliter l’arrivée de Tanguy Ndombélé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. De son côté, l’ancien capitaine du FC Porto pourrait facilement s’intégrer dans l’effectif grâce à une forte communauté portugaise (Mourinho, Pinto, Rui Patricio et Sergio Oliveira). De plus, il a connu une courte expérience en Serie A du côté de Parme (5 matches disputés entre 2010-2013) et connaît quelques bases de la langue italienne.

Utilisé à différents poste par Mauricio Pochettino, Danilo Pereira a participé à 21 matches (10 titularisations) cette saison (1.300 minutes) pour un total de 2 buts. Il avait rejoint les Rouge & Bleu lors de l’été 2020 sous la forme d’un prêt payant (4M€) avec une obligation d’achat (16M€).